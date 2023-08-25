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Борисов встречает "Вытокі"

Третий сезон спортивно-культурного фестиваля "Вытокі" подходит к концу. И на этот раз центром форума станет Борисов. Жителей и гостей города на протяжении двух дней ожидают спектакли, кинопоказы под открытым небом, спортивные события и не только.

Сегодня, помимо показа известной спортивной киноленты, все желающие смогут принять участие в художественном интерактиве и подружиться с белорусской мифологией. А вечернюю программу откроет спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы.

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