Борисовские снегурочки - мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

Снегурочка своими руками. К новогодним праздникам в Борисове - серия мастер-классов для детей по созданию тематической игрушки. Руководитель творческого центра при Борисовской центральной библиотеке, Елена Ровба, приглашает на урок изготовлению новогодней игрушки советского времени. Клейстер и вата, немного фантазии, ловкость рук и сказочная спутница Деда Мороза предстанет во всей красе!