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Борисовские снегурочки - мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

Снегурочка своими руками. К новогодним праздникам в Борисове - серия мастер-классов для детей по созданию тематической игрушки. Руководитель творческого центра при Борисовской центральной библиотеке, Елена Ровба, приглашает на урок изготовлению новогодней игрушки советского времени. Клейстер и вата, немного фантазии, ловкость рук и сказочная спутница Деда Мороза предстанет во всей красе!

Мастер-классы востребованы как у детей, так и у взрослых. Накануне праздников "Кукольная беседка" переживает бум посещений! Такие снегурочки - украшение пространства и отличный вариант подарка к Новому году!

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