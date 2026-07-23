Борисовскому метеоцентру исполняется 150 лет

История Борисовского межрайонного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, одного из старейших пунктов наблюдения за погодой в Беларуси, началась в XIX веке с обычной водомерной рейки, а сегодня он отмечает знаковый юбилей - 150 лет.

Сейчас это высокотехнологичный центр, специалисты которого круглосуточно следят за радиационным фоном, чистотой воздуха и капризами природы в четырех районах Минской области.

Такой крупный межрайонный центр, как в Борисове, в центральном регионе всего один, но в целом в Минской области развернута масштабная структура станций различного уровня. Весь этот колоссальный массив информации оперативно передается в Минск, где обрабатывается на базе суперкомпьютера для создания максимально точных прогнозов.