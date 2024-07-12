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Боровик: 30 лет назад был запрос на сильного лидера, который наведет в стране порядок
30 лет назад, когда Беларусь была на распутье, какие принципиальные решения, в том числе белорусского Президента, позволили нам избежать хаоса и вообще взять курс на развитие, рассказал политолог, депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик.
Александр Лукашенко пришел к власти, опираясь на широкую поддержку народа. Был запрос на сильного лидера, который наведет в стране порядок,говорит политик. "Порядок требовалось наводить в разных сферах. И в сфере общественной безопасности, и в экономике, и в сфере социальной защищенности граждан. Ушли от черных схем ведения бизнеса, начали развивать торговлю по всему периметру. Сохранили те связи, которые у нас были в силу наследия Советского Союза, при этом активно наращивали экспорт в те страны, где наша продукция была востребована. Сохранили промышленный потенциал, который нам достался от Советского Союза, при этом мы его модернизировали, сделали современным и выстроили целые новые отрасли экономики: в Беларуси атомная промышленность, космические технологии, фармакология, биотехнологии", - перечислил он.
Вадим Боровик:
Республика Беларусь за 30 лет прошла путь от осколка огромной империи, который находился в очень уязвимом положении в плане энергоносителей, в необходимости найти новые рынки для сбыта продукции, потому что то, что мы производим, мы не можем потреблять. Более половины продукции мы экспортируем.
По его словам, Беларусь стала современной, действительно суверенной страной с мощной, сильной экономикой.
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