Боровик: 30 лет назад был запрос на сильного лидера, который наведет в стране порядок

Александр Лукашенко пришел к власти, опираясь на широкую поддержку народа. Был запрос на сильного лидера, который наведет в стране порядок,говорит политик. "Порядок требовалось наводить в разных сферах. И в сфере общественной безопасности, и в экономике, и в сфере социальной защищенности граждан. Ушли от черных схем ведения бизнеса, начали развивать торговлю по всему периметру. Сохранили те связи, которые у нас были в силу наследия Советского Союза, при этом активно наращивали экспорт в те страны, где наша продукция была востребована. Сохранили промышленный потенциал, который нам достался от Советского Союза, при этом мы его модернизировали, сделали современным и выстроили целые новые отрасли экономики: в Беларуси атомная промышленность, космические технологии, фармакология, биотехнологии", - перечислил он.