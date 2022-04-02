Боровик: Беларусь и Россия пришли к соглашениям, которые позволят противостоять санкционному и политическому давлению
Более чем за 20-летнюю историю Союзное государство доказало свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная правовая база. Заключено более 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, в том числе в рамках СНГ и ОДКБ. 2022 год - это кульминация единения народов Беларуси и России. Мы пришли к соглашениям, которые позволят противостоять санкционному и политическому давлению. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился политолог Вадим Боровик.
У нас сегодня единая оборонная политика, социальная политика, у нас достаточно унифицировано таможенное законодательство, то есть мы достигли очень высокого уровня интеграции. Поэтому если те крайние договоренности на высшем уровне будут реализованы в ближайшее время, я уверен, мы сможем эффективно развивать свою экономику, обеспечивать достойный уровень безопасности для граждан Союзного государства и социальной политики.
Союзное государство - это не только экономическая, но и интеграция в обороне и безопасности, гуманитарной и военно-технической сферах.