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Боровик: Единство народа является гарантом мирной политики

Боровик: Единство народа является гарантом мирной политики

День народного единства сегодня всеми белорусами воспринимается как праздник. Политолог Вадим Боровик объясняет это тем, что в этот день в 1939 году искусственно разделенный народ был воссоединен на своих законных территориях. Слова политолога приводит sb.by.

"В этих границах сложилась Белорусская ССР, в этих границах мы достигли больших высот в экономике и политике, социальной и культурной сферах, в этих границах существует наша суверенная Беларусь. Нам, белорусам, нужно делать все для того, чтобы достижениянаших предков сохранить. Мы по-настоящему ценим независимую Беларусь и понимаем необходимость жить в единстве для того, чтобы иметь мирное небо над головой", - подчеркнул Боровик.

"Единство, взаимопонимание, бережное отношение к традициям и историческому наследию помогают в непростое время сохранять мир на нашей земле. Мы демонстрируем единство и постоянство в уважении к соседям и партнерам по всему миру. Без преувеличения, наш народ является донором стабильности, несет дружелюбие, желание договариваться, решать конфликты путем переговоров. Это черты нашего национального характера. Но они не говорят о слабости, как это кому-то может показаться на первый взгляд. Если кто-то посягнет на наш суверенитет, то мы всегда готовы нанести симметричный жесткий ответ", - отметил политолог.

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