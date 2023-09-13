Боровик: Единство народа является гарантом мирной политики

День народного единства сегодня всеми белорусами воспринимается как праздник. Политолог Вадим Боровик объясняет это тем, что в этот день в 1939 году искусственно разделенный народ был воссоединен на своих законных территориях. Слова политолога приводит sb.by.



"В этих границах сложилась Белорусская ССР, в этих границах мы достигли больших высот в экономике и политике, социальной и культурной сферах, в этих границах существует наша суверенная Беларусь. Нам, белорусам, нужно делать все для того, чтобы достижениянаших предков сохранить. Мы по-настоящему ценим независимую Беларусь и понимаем необходимость жить в единстве для того, чтобы иметь мирное небо над головой", - подчеркнул Боровик.