Боровик: Есть глобальная цель - сохранить доминирование доллара

Есть глобальная цель - сохранить доминирование доллара как резервной валюты, сохранить контроль международной финансовой системы и дестабилизировать регион Евразии. И Украина инструмент, они не хотят это остановить. По-другому придется уйти с определенных рынков. Они хотят этот процесс затянуть. Нас они рассматривают как рынок поддержания собственной экономики. Здесь надо найти какой-то подход к бенефициару к англосаксам, к тому, чтобы их вынудить отказаться от этого проекта.

Вадим Боровик, политолог, бизнесмен

