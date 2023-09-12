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Боровик: Есть глобальная цель - сохранить доминирование доллара

Беларусь способна строить сильный экономический и военный блок, поэтому национальные интересы страны даже на местном уровне должны быть в приоритете - таким мнением поделился в студии "Скажинемолчи" политолог, бизнесмен и юрист Вадим Боровик. Текущая геополитическая ситуация побуждает на проработку определенных нормативных актов. 7 сентября вступил в силу Указ Президента "О порядке выдачи документов и совершения действий". В частности, получить или обменять паспорт теперь можно только на территории Беларуси. Как это заявление восприняли беглые? Из-за чего Литва передумала полностью закрывать границу с Беларусью?

И почему Америка никогда не рассчитается по своим долговым обязательствам?

Есть глобальная цель - сохранить доминирование доллара как резервной валюты, сохранить контроль международной финансовой системы и дестабилизировать регион Евразии. И Украина инструмент, они не хотят это остановить. По-другому придется уйти с определенных рынков. Они хотят этот процесс затянуть. Нас они рассматривают как рынок поддержания собственной экономики. Здесь надо найти какой-то подход к бенефициару к англосаксам, к тому, чтобы их вынудить отказаться от этого проекта.
Вадим Боровик, политолог, бизнесмен

Кто враг здравого смысла и к чему призывает Вадим Боровик своих подписчиков в соцсетях? Полную версию интервью с политологом ищите на сайте Белтелерадиокомпании, а также все выпуски "Скажинемолчи" доступны на YouTube-канале "Беларусь 1".

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