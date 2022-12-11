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Боровик: Заявления Меркель и Порошенко - это попытка следовать трендам, попытка понравиться прессе
Насколько заявления выглядят абсурдными, неважно, главное - рефреном повторять общеевропейскую мантру помощи украинцам. Тогда точно не спишут с политического счета, не обнулят, не отменят. Это ведь так модно сейчас на Западе, если твое мнение хоть чуточку отличается от "правильного". Вот и аксакал европейского политического поля - Меркель - пала жертвой такой "демократии". Пытается завоевать очки? Остаться на плаву? По-человечески и по-журналистски жаль, когда такой политик теряет нюх… и совесть.
Достаточно неправдоподобно выглядит высказывание экс-канцлера Федеративной Республики Германия. 17 часов ввели переговоры в Минске. По итогу этих переговоров были остановлены военные столкновения, прошел целый ряд встреч. Постоянно были лидеры "нормандской четверки" на связи. Велась существенная серьезная работа. И поверить в то, что это все было каким-то хитроумным планом по подготовке вооруженных сил Украине к наращиванию своей мощи… Ну это выглядит несерьезно… Я думаю, что ни один здравомыслящий политик или политический эксперт не поверит в то, что на тот момент стороны не хотели достичь результата этими переговорами.
По его словам, позиция Беларуси осталась такой же, как бы она была в 2014 году. "Мы выступаем с позиции урегулированию конфликта, мы являемся донорами международной стабильности. Мы миротворцы. К сожалению, Меркель показывает, что сегодня европейские лидеры являются марионетками в руках Соединенных Штатов Америки. Это не красит экс-канцлера и существенно понижает ее статус, ее историческую роль, сказал политолог. Он подчеркнул: "Мы надеемся, что все-таки, несмотря на то, что в Европе звучат такие неконструктивные заявления, здравый смысл возобладает, и мы достигнем на нашем континенте договоренности, которые позволят сохранить мир.
Уверен, что это заявления Ангелы Меркель и Порошенко - это все-таки попытка следовать трендам, попытка понравиться прессе. Меркель оказалась в дискомфортной ситуации. Она в свое время внесла существенный вклад в то, чтобы Минские соглашения были подписаны, она была непосредственно активным участником этих переговоров. Сегодня она абсолютно поворачивает ситуацию в другую сторону, заявляя о якобы фальшивых намерениях Украины и Германии. Это не красит Меркель и говорит о том, что она демонстрирует несамостоятельность европейских лидеров сегодня в отношении США.
Но что-то пошло не так. И вбросы Меркель сработали в минус рейтингу у нее на родине. Тот случай, когда лучше молчать. Можно понять недовольство людей, которые доверили управление целой страны такому честному человеку. Это что было? Признание уже в международном аферизме? Адвокатами мы тут не выступаем, но немцам впору задуматься.
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