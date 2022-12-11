Боровик: Заявления Меркель и Порошенко - это попытка следовать трендам, попытка понравиться прессе

Достаточно неправдоподобно выглядит высказывание экс-канцлера Федеративной Республики Германия. 17 часов ввели переговоры в Минске. По итогу этих переговоров были остановлены военные столкновения, прошел целый ряд встреч. Постоянно были лидеры "нормандской четверки" на связи. Велась существенная серьезная работа. И поверить в то, что это все было каким-то хитроумным планом по подготовке вооруженных сил Украине к наращиванию своей мощи… Ну это выглядит несерьезно… Я думаю, что ни один здравомыслящий политик или политический эксперт не поверит в то, что на тот момент стороны не хотели достичь результата этими переговорами.

Вадим Боровик, политолог