Борт компании Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, готовится к отправке в Вильнюс
Борт компании Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск,готовится к отправке в Вильнюс. Напомним, сегодня рейс из Афин, пролетая над Беларусью, подал сигнал бедствия. И хотя самолет был уже возле границ Литвы, пилоты обратились к Минску, чтобы их приняли. О ситуации доложили Президенту. Александр Лукашенко дал команду: самолет разворачивать и принимать. На месте работала саперная группа, взрывное устройство не обнаружено. Тем временем в СК возбудили уголовное делопо факту ложного минирования.
Рассказывает Александр Камович: Сегодня днем в Национальном аэропорту Минск экстренно приземлился борт компании Ryanair. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Однако во время пролета над нашей территорией поступила информация о заминировании лайнера. Национальный аэропорт быстро отреагировал на ситуацию и был предпринят ряд мер, чтобы успокоить пассажиров и обеспечить им комфорт.
Максим Кияков, начальник смены Национального аэропорта Минск:
Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр службой авиационной безопасности. Соответственно после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете.
Согласно регламенту, на место выбыли все необходимые группы: саперы, медики, спасатели. По поручению Главнокомандующего, для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят МиГ-29. Истребитель вылетел из аэродрома в Барановичах.
Андрей Гурцевич, начальник главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:
Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи.
Он пояснил, что дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости помочь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования.
Сейчас МиГ-29 дожидается, пока свою работу выполнит саперно-пиротехническая группа и правоохранители, чтобы сопроводить борт до границы с Литвой. Заметим, что такая реакция Вооруженных сил на инциденты в воздушном пространстве вполне очевидна. Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Подчеркнем, что решения посадить самолет в Минске принимал экипаж лайнера. Уже известно, что сообщение о нахождении на борту взрывного устройства не подтвердилось.
И хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Александр Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. Ведь в этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей. И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе, однако обратились именно к Минску. Какой бы ни была политическая ситуация, Беларусь точно не из тех, кто откажет в трудной ситуации. Тем более когда на кону жизни людей.
На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич
И как нам стало известно, на рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль. И никаких вопросов не возникло - у пограничников, к примеру, есть списки лиц, которым запрещены въезд или выезд из страны, и Протасевича в этих списках нет. Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала его фото в автобусе и отправила другому опальному блогеру Мотолько. Тот опубликовал снимок в Telegram, милиция среагировала на эту информацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ложного минирования.