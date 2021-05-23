Борт компании Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, готовится к отправке в Вильнюс

Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр службой авиационной безопасности. Соответственно после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете.

Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи.