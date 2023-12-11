Бортпроводница Belavia - победительница международного конкурса "Топ стюардесс - 2023"

Пять лет она наблюдала за этим конкурсом издалека и только в этом году решила подать заявку на участие. Из более чем тысячи претенденток прошла в полуфинал международного конкурса "Топ стюардесс - 2023". После испытаний на стрессоустойчивость, умение оказывать первую медицинскую помощь и знание, как вести себя в аварийных ситуациях, она попадает в финал и становится не только единственной представительницей белорусской авиакомпании среди 30 претенденток на корону, но и победительницей! Чем белоруска Анна Титовец поразила жюри творческого конкурса? И какие каноны авиамоды нельзя нарушать участницам? Первые эмоции от победы - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Легкой и уверенной походкой она идет не по салону самолета, а по коридору в гримерку. Бортпроводница авиакомпании "Белавиа", где Анна Титовец работает уже 10 лет, стала единственной белорусской, которая прошла в финал международного конкурса "Топ стюардесс - 2023".



Где сложнее: в самолете или здесь? В самолете я уже все контролирую, а здесь не могу справиться с волнением. Анна Титовец, бортпроводница авиакомпании Belavia



Волнение не случайно, ведь остальные 29 финалисток - представительницы российских авиакомпаний. Всего на конкурс было подано более тысячи заявок, поэтому оказаться в тридцатке лучших - большая ответственность. Образ должен быть идеальным.

Мы будем менять три образа. Сначала собранные волосы. У нас три минуты, чтобы их разобрать, сделать воздушные локоны, подвижные. Следующий лук - это финал, он будет яркий, финальный, акцентный и более расслабленный. София Минковская, визажист



Здесь нет дефиле в бикини и вечерних платьях. Ведь стюардесса - это член экипажа, которая отвечает за комфорт и жизнь пассажиров. Униформа не должна отвлекать, а быть удобной, стильной и соответствовать строгим канонам авиамоды.

Если мы говорим про обувь, то это 6-6,5 см каблук, черная обувь из гладкой кожи. Юбка не должна быть выше колена, не должна быть очень свободной и очень приталенной. Контуры белья выделяться не должны. Платок мы носим только на правый бок. Завязываем его на узел. Анна Титовец, бортпроводница авиакомпании Belavia



Но сегодня можно позволить себе небольшую шалость. Высокий каблук и ярко-алую помаду. И похулиганить. В финалекаждая участница выступает с творческим номером. И Анна сразу решила сразить жюри наповал: не пела, не танцевала и не читала стихи, а села за барабанную установку и сыграла одну из композиций любимой британской группы Depeche Mode.



Я, когда увидела, сколько людей пришло, словила такую волну кайфа, отпустила напряжение и стала бить по барабанам так, что я смотрела жюри в глаза, видела - им нравится, начала тащиться от этого. Это просто моя минута славы, и она удалась. Анна Титовец, бортпроводница авиакомпании Belavia



"Топ стюардесс" - второй по популярности конкурс красоты в России. Состоит из четырех направлений. Участвуют действующие бортпроводницы, которые сегодня работают в линейной авиации, стюардессы бизнес-джетов, девушки, которые когда-то работали бортпроводниками и, конечно, те, кто пока еще только мечтает о небе!

Поэтому финалисток награждали в разных номинациях. Это "Мисс зрительских симпатий", "Мисс очарование", "Королева деловой и гражданской авиации". Организаторы подготовили 16 серебряных корон. Но каждая участница понимала, что победительница всего одна! Накал был настолько высок, что некоторые девушки даже падали в обморок. И когда Анна Титовец услышала, что золотую корону и главный титул конкурса "Топ стюардесс" получает именно она, просто потеряла дар речи.



Я в шоке просто. У меня отнялась речь. Я не знаю, что говорить. Я испытала те эмоции, которые испытала в своем первом полете в кабине пилотов. Это был колоссальный взлет. У меня просто сейчас мурашки по всему телу. Стать одной из самых красивых стюардесс среди 30 финалисток - это победа! Это моя личная победа! Анна Титовец, бортпроводница авиакомпании Belavia

