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Бортпроводница Belavia - победительница международного конкурса "Топ стюардесс - 2023"
Пять лет она наблюдала за этим конкурсом издалека и только в этом году решила подать заявку на участие. Из более чем тысячи претенденток прошла в полуфинал международного конкурса "Топ стюардесс - 2023". После испытаний на стрессоустойчивость, умение оказывать первую медицинскую помощь и знание, как вести себя в аварийных ситуациях, она попадает в финал и становится не только единственной представительницей белорусской авиакомпании среди 30 претенденток на корону, но и победительницей! Чем белоруска Анна Титовец поразила жюри творческого конкурса? И какие каноны авиамоды нельзя нарушать участницам? Первые эмоции от победы - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.
Легкой и уверенной походкой она идет не по салону самолета, а по коридору в гримерку. Бортпроводница авиакомпании "Белавиа", где Анна Титовец работает уже 10 лет, стала единственной белорусской, которая прошла в финал международного конкурса "Топ стюардесс - 2023".
Где сложнее: в самолете или здесь? В самолете я уже все контролирую, а здесь не могу справиться с волнением.
Волнение не случайно, ведь остальные 29 финалисток - представительницы российских авиакомпаний. Всего на конкурс было подано более тысячи заявок, поэтому оказаться в тридцатке лучших - большая ответственность. Образ должен быть идеальным.
Мы будем менять три образа. Сначала собранные волосы. У нас три минуты, чтобы их разобрать, сделать воздушные локоны, подвижные. Следующий лук - это финал, он будет яркий, финальный, акцентный и более расслабленный.
Здесь нет дефиле в бикини и вечерних платьях. Ведь стюардесса - это член экипажа, которая отвечает за комфорт и жизнь пассажиров. Униформа не должна отвлекать, а быть удобной, стильной и соответствовать строгим канонам авиамоды.
Если мы говорим про обувь, то это 6-6,5 см каблук, черная обувь из гладкой кожи. Юбка не должна быть выше колена, не должна быть очень свободной и очень приталенной. Контуры белья выделяться не должны. Платок мы носим только на правый бок. Завязываем его на узел.
Но сегодня можно позволить себе небольшую шалость. Высокий каблук и ярко-алую помаду. И похулиганить. В финалекаждая участница выступает с творческим номером. И Анна сразу решила сразить жюри наповал: не пела, не танцевала и не читала стихи, а села за барабанную установку и сыграла одну из композиций любимой британской группы Depeche Mode.
Я, когда увидела, сколько людей пришло, словила такую волну кайфа, отпустила напряжение и стала бить по барабанам так, что я смотрела жюри в глаза, видела - им нравится, начала тащиться от этого. Это просто моя минута славы, и она удалась.
"Топ стюардесс" - второй по популярности конкурс красоты в России. Состоит из четырех направлений. Участвуют действующие бортпроводницы, которые сегодня работают в линейной авиации, стюардессы бизнес-джетов, девушки, которые когда-то работали бортпроводниками и, конечно, те, кто пока еще только мечтает о небе!
Поэтому финалисток награждали в разных номинациях. Это "Мисс зрительских симпатий", "Мисс очарование", "Королева деловой и гражданской авиации". Организаторы подготовили 16 серебряных корон. Но каждая участница понимала, что победительница всего одна! Накал был настолько высок, что некоторые девушки даже падали в обморок. И когда Анна Титовец услышала, что золотую корону и главный титул конкурса "Топ стюардесс" получает именно она, просто потеряла дар речи.
Я в шоке просто. У меня отнялась речь. Я не знаю, что говорить. Я испытала те эмоции, которые испытала в своем первом полете в кабине пилотов. Это был колоссальный взлет. У меня просто сейчас мурашки по всему телу. Стать одной из самых красивых стюардесс среди 30 финалисток - это победа! Это моя личная победа!
Кроме короны и титула самой красивой стюардессы этого года, Анна получила главный приз - отдых на двоих в Дубай. И скоро самая красивая бортпроводница Беларуси увидит столицу Объединенных Арабских Эмиратов не как сотрудник авиакомпании, который летает туда в командировку, а глазами туриста.
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