3 октября Ботанический сад приглашает всех желающих на выставку "Кактусомания". Представлены более 3 тыс. разнообразных суккулентов и кактусов от 17 коллекционеров Беларуси.

В экспозиции - растения из Африки, Северной и Южной Америки. Изюминка нынешней выставки - мексиканский кактус, который был открыт ботаниками совсем недавно.

Вдохновиться "Кактусоманией" в Ботаническом саду можно и 4 октяюря с 10:00 до 18:00. Выставка проводится в пятый раз.