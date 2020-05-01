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Ботанический сад открыл новый сезон и увеличил время работы на три часа

Уединиться на природе и сделать цветочное селфи. Ботанический сад открыл новый сезон и увеличил время работы на три часа. Прогуляться по красочным аллеям сейчас можно с 10 утра до 9 вечера. Там на территории в 93 гектара сейчас цветут тюльпаны, гиацинты, примулы. Также красуются нарциссы, форзиции, магнолии и рододендроны.

К красованию сейчас готовится и сакура. Цветение этого дерева продлится две-три недели.

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