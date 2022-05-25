Ботанический сад развивает технологию импортозамещения для белорусских предприятий

Импортозамещение для белорусских предприятий разной направленности - сейчас эта задача номер один. Вот конкретный пример. Ботанический сад Минска будет поставлять растения для озеленения столицы. Раньше семена однолетних культур закупали в Польше и Нидерландах. Уже с этого сезона озеленители постепенно начнут переход с однолетних травянистых культур на многолетние. Какую для этого технологию предлагают в Ботаническом саду, расскажет Юлия Хмель.

Зеленое импортозамещение

Эта лаборатория биотехнологического комплекса Центрального ботанического сада. Здесь развивают современную технологию in vitro - размножение растительных культур микрочеренками. Прежде чем растение попадет к заказчику, проходит долгий кропотливый процесс.

На этих средах, содержащих соли, фитогормоны, сахарозы и другие элементы, растения начинают развиваться и дают начало новому маленькому побегу. Эти побеги потом черенкуют в специальных стерильных условиях и высаживают опять на такие же питательные среды.Преимущества этой технологии в том, что саженцы по ней можно производить круглый год. Так, в маленькой 200-граммовой колбе на специальной основе здесь выращивают от 30 до 50 микросаженцев. Это позволяет быстро и массово размножить востребованные культуры.
Вероника Филипеня, заведующая биотехнологическим комплексом Центрального ботанического сада НАН Беларуси

За год из одного растения можно получить, не выходя из лаборатории, полмиллиона новых саженцев. Именно эту технологию и планируют использовать для того, чтобы создать саженцы различных цветущих кустарников для озеленения нашей столицы. Задачу по зеленому импортозамещению белорусских улиц поставили еще несколько лет назад. Поэтому сейчас в условиях санкций перестроиться проще.


Мы в рамках программы импортозамещения уже несколько лет работали. Если говорить об итогах этой работы, то по предыдущему году Ботанический сад поставил импортозамещающей продукции на сумму порядка 300 тыс. долларов США. А теперь, когда перед нами ставится задача усилить это направление, то мы понимаем, что если направить силы и не только научный потенциал, но и подключить производственников к этому, то, используя наши научные знания, наш коллекционный фонд, можно действительно закладывать изначально маточники, опытно- производственные площадки и в конце концов организовать широкое производство.Уже с этого сезона озеленители постепенно начнут переход с однолетних травянистых культур на многолетние. Полностью решить эту задачу можно за 3-4 года.
Людмила Гончарова, замдиректора Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Ежегодно мы уменьшаем количество однолетних растений на 25 %. Для поддержания баланса цветов в городе Минске мы увеличиваем высадку многолетних цветочных растений. В том году мы высаживали 55 тыс. многолетних, в этом году это количество увеличено вдвое. Посадка многолетних растений для Беларуси будет полезна и выгоднее тем, что это будет экономия бюджетных средств, а также меньше будет трудозатрат.Сегодня для нашей страны импортозамещение - задача номер один. При этом важно не только озеленить столицу собственным продуктом, но еще и выйти на отечественное производство тех же ягод. Так, в Ботаническом саду в этом году произведено более 100 тысяч саженцев голубики. К 2024 году уже планируют около 300 тысяч. Такие показатели удовлетворяют не только запросы белорусских предпринимателей, саженцы активно поставляют и на экспорт.
Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой"