Ботанический сад развивает технологию импортозамещения для белорусских предприятий
Импортозамещение для белорусских предприятий разной направленности - сейчас эта задача номер один. Вот конкретный пример. Ботанический сад Минска будет поставлять растения для озеленения столицы. Раньше семена однолетних культур закупали в Польше и Нидерландах. Уже с этого сезона озеленители постепенно начнут переход с однолетних травянистых культур на многолетние. Какую для этого технологию предлагают в Ботаническом саду, расскажет Юлия Хмель.
Зеленое импортозамещение
Эта лаборатория биотехнологического комплекса Центрального ботанического сада. Здесь развивают современную технологию in vitro - размножение растительных культур микрочеренками. Прежде чем растение попадет к заказчику, проходит долгий кропотливый процесс.
На этих средах, содержащих соли, фитогормоны, сахарозы и другие элементы, растения начинают развиваться и дают начало новому маленькому побегу. Эти побеги потом черенкуют в специальных стерильных условиях и высаживают опять на такие же питательные среды.Преимущества этой технологии в том, что саженцы по ней можно производить круглый год. Так, в маленькой 200-граммовой колбе на специальной основе здесь выращивают от 30 до 50 микросаженцев. Это позволяет быстро и массово размножить востребованные культуры.
За год из одного растения можно получить, не выходя из лаборатории, полмиллиона новых саженцев. Именно эту технологию и планируют использовать для того, чтобы создать саженцы различных цветущих кустарников для озеленения нашей столицы. Задачу по зеленому импортозамещению белорусских улиц поставили еще несколько лет назад. Поэтому сейчас в условиях санкций перестроиться проще.
Мы в рамках программы импортозамещения уже несколько лет работали. Если говорить об итогах этой работы, то по предыдущему году Ботанический сад поставил импортозамещающей продукции на сумму порядка 300 тыс. долларов США. А теперь, когда перед нами ставится задача усилить это направление, то мы понимаем, что если направить силы и не только научный потенциал, но и подключить производственников к этому, то, используя наши научные знания, наш коллекционный фонд, можно действительно закладывать изначально маточники, опытно- производственные площадки и в конце концов организовать широкое производство.Уже с этого сезона озеленители постепенно начнут переход с однолетних травянистых культур на многолетние. Полностью решить эту задачу можно за 3-4 года.
Ежегодно мы уменьшаем количество однолетних растений на 25 %. Для поддержания баланса цветов в городе Минске мы увеличиваем высадку многолетних цветочных растений. В том году мы высаживали 55 тыс. многолетних, в этом году это количество увеличено вдвое. Посадка многолетних растений для Беларуси будет полезна и выгоднее тем, что это будет экономия бюджетных средств, а также меньше будет трудозатрат.Сегодня для нашей страны импортозамещение - задача номер один. При этом важно не только озеленить столицу собственным продуктом, но еще и выйти на отечественное производство тех же ягод. Так, в Ботаническом саду в этом году произведено более 100 тысяч саженцев голубики. К 2024 году уже планируют около 300 тысяч. Такие показатели удовлетворяют не только запросы белорусских предпринимателей, саженцы активно поставляют и на экспорт.