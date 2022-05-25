Ботанический сад развивает технологию импортозамещения для белорусских предприятий

Ежегодно мы уменьшаем количество однолетних растений на 25 %. Для поддержания баланса цветов в городе Минске мы увеличиваем высадку многолетних цветочных растений. В том году мы высаживали 55 тыс. многолетних, в этом году это количество увеличено вдвое. Посадка многолетних растений для Беларуси будет полезна и выгоднее тем, что это будет экономия бюджетных средств, а также меньше будет трудозатрат. Сегодня для нашей страны импортозамещение - задача номер один. При этом важно не только озеленить столицу собственным продуктом, но еще и выйти на отечественное производство тех же ягод. Так, в Ботаническом саду в этом году произведено более 100 тысяч саженцев голубики. К 2024 году уже планируют около 300 тысяч. Такие показатели удовлетворяют не только запросы белорусских предпринимателей, саженцы активно поставляют и на экспорт.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой"