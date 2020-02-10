ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Бой барсука и двух волков попал на камеру наблюдения

Неожиданный отпор! Бой барсука и двух волков попал на камеру наблюдения пограничников. Два хищника попытались напасть на зверька, но не тут-то было. Уверенная оборона заставила волков ретироваться с поджатыми хвостами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все