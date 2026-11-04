Бояшов: В Минске вырабатываются модальности будущей региональной безопасности

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности в 2026 году собрала в пять раз больше делегатов, чем в 2023-м: тогда было 30 стран, сейчас - 50. Приехали генеральные секретари практически всех организаций, отвечающих за безопасность на континенте, - ШОС, ОБСЕ, СНГ.

Насколько растет авторитет Минска в своих идеях и призывах к миру, в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Авторитет растет. У нас есть разница в лицах, приезжают новые лица. По каждому региону - как по европейскому, так и по азиатскому - приезжают новые представители, аналитические центры, эксперты. Это признак того, что людям интересно то, что здесь, в Минске, вырабатываются модальности будущей региональной безопасности. Это сигнализирует о признании того, что наши усилия по выстраиванию этой безопасности не проходят даром", - отметил эксперт.

ООН и ОБСЕ "не работают"

Минск не перетягивает внимание на себя, не призывает к доминированию. Но пплощадки вроде ООН или ОБСЕ не дают эффективности - по сути, они работают только в интересах отдельных регионов, локально. Такие тезисы звучали на пленарном заседании конференции.

"Во время кризиса многосторонние структуры всегда теряют эффективность, потому что есть противоборствующие стороны. Отдельные государства просто не заинтересованы в том, чтобы сейчас конфликт разрешился. По этой причине они блокируют заявление ОБСЕ. В ОБСЕ сейчас консенсус отсутствует", - пояснил аналитик.

Он добавил, что есть интерес участников, в том числе из западноевропейских стран. Они интересуются тем, что происходит, как выстроить дальнейший диалог.

Почему именно Минск?

По словам Анатолия Бояшова, региональная безопасность без Минска, Украины, России и Европейского союза невозможна.

"Если проводить параллели с Хельсинкским процессом 1975 года, переход к диалогу даже между Украиной и Россией возможен. От этого еще придется идти лет 5, чтобы выйти на систему региональной безопасности. Это не быстрый процесс, но в тенденции растет интерес, представительство", - пояснил он.

Гуманитарная повестка и предпосылки деэскалации

Высокий интерес подпитывает ситуация вокруг Украины и большая гуманитарная операция, к которой подключилась Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко высказал мнение, что конфликт вскоре должен закончиться. Эксперты активно обсуждали эту тему.

"Предпосылки здесь, прежде всего в том, что пошел гуманитарный диалог. Стороны видят ценность и гуманитарного диалога, и здравомыслия. Это те зачатки какой-то коммуникации, на основе которых в дальнейшем рождается доверие. Когда у вас возникает рабочий инструмент коммуникации, вам не обязательно занимать чужую позицию или идти на уступки. Но если вы хотя бы можете разговаривать друг с другом и коммуницировать по общим проблемам - это хороший признак", - заключил аналитик.