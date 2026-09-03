Бояшов: Выборы в Германии отражают постепенный приход к власти оппозиционной АдГ

Предстоящие выборы в Германии называют едва ли не историческими. Так ли это на самом деле, в эфире "Первого информационного" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

Эксперт отметил, что эти выборы отражают главную тенденцию - постепенный приход к власти оппозиции, а именно партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Несмотря на давление со стороны СМИ и попытки ограничить государственное финансирование, АдГ уверенно наращивает политический вес, особенно в восточных землях. Анатолий Бояшов подчеркнул, что в парламенте поднимался вопрос об исключении партии из госфинансирования, однако это не остановило ее рост.

"Несмотря на все давление, которое на эту партию оказывалось, она постепенно набирает политические очки", - заявил аналитик, добавив, что это происходит на фоне общих проблем в правящем лагере.

Эксперт отметил, что главная проблема нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца уходит корнями в неудачи предшественника Олафа Шольца. "Проблема Шольца была в том, что они не смогли внутри себя договориться. И Мерц пришел именно с этой проблемой", - сказал Анатолий Бояшов.

Ключевым поворотным моментом стало решение о повышении госдолга и отмена потолка финансирования. По словам Бояшова, это привело к росту цен, ударив по кошелькам рядовых немцев.

"Это привело к тому, что сейчас немцы крайне недовольны ценой литра бензина. Немцы этим крайне недовольны", - заключил аналитик.

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