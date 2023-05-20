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Бояшов: ООН и ОБСЕ - организации, которые обслуживают интересы ограниченного количества стран

ООН и ОБСЕ - организации, которые обслуживают интересы ограниченного количества стран, готовых платить за "позицию" организации. Об этом и не только накануне говорили аналитики БИСИ на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Экспертное сообщество уверено: и ООН, и ОБСЕ работают по двум принципам.

Это так называемая политизация ООН или ОБСЕ, когда отдельные органы, отдельные проекты используются в интересах отдельной группы государств или иногда одного государства. Это политизация. И есть так называемая приватизация, когда за счет добровольческих взносов открываются инструменты финансирования, проектная деятельность, создаются дополнительные кадры, департаменты. Работа в узком направлении, которое отвечает интересам одного или узкой группы государств.
Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Также накануне аналитики БИСИ представили проект "Социальный портрет белорусского общества". Исследование заняло несколько лет. И, как отметили авторы, главные запросы белорусского общества - коммуникация, содействие и вовлеченность.

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