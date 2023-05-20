Бояшов: ООН и ОБСЕ - организации, которые обслуживают интересы ограниченного количества стран

Это так называемая политизация ООН или ОБСЕ, когда отдельные органы, отдельные проекты используются в интересах отдельной группы государств или иногда одного государства. Это политизация. И есть так называемая приватизация, когда за счет добровольческих взносов открываются инструменты финансирования, проектная деятельность, создаются дополнительные кадры, департаменты. Работа в узком направлении, которое отвечает интересам одного или узкой группы государств.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований