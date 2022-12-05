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Боятся ли в Беларуси тридемии, рассказал министр здравоохранения
В ходе доклада Президенту заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что по прогнозу эпидемиологической ситуации обстановка в Беларуси полностью контролируемая, количество заболевших COVID-19 составляет менее 3 % от пикового уровня 2021 года, пишет sb.by.
Дмитрий Пиневич также добавил, что сейчас наблюдается небольшой прирост заболеваемости преимущественно среди непривитых лиц, это в основном легкие и среднетяжелые случаи.
"Сейчас, как это модно говорить, наступает тридемия: коронавирус, вирус гриппа и респираторные вирусы. Мы спокойны в этом отношении, потому что против коронавирусной инфекции у нас привито 72 % населения. Я проанализировал, взял документы по ВОЗ: это выше, чем в России, выше, чем в Польше, Балканских странах. Я уже не говорю про Украину. Фактически это среднеевропейские показатели", - отметил министр.
Против гриппа в Беларуси привито 39 % населения, а также 60 % детей уязвимой группы.
"Мы приняли фактически все превентивные меры, кстати, не выполняя никакого административного нажима. Комплекс медицинских мероприятий проводится, мы не расслабляемся. Есть медикаменты, их достаточно много, мы готовили запасы медикаментов против ковидной инфекции в том числе. Запасы кислорода – более трех месяцев на пиковых нагрузках", - заявил Дмитрий Пиневич.
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