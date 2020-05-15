Бойцов-срочников сил специальных операций отправили в запас

Торжественную церемонию увольнения в запас военнослужащих срочной службы сил специальных операций провели на Кургане Славы. Армейский строй покинули 42 солдата и сержанта 91-го отдельного батальона охраны и 742-го полевого узла связи.

По традиции в ходе церемонии увольнения в запас командующий вручил благодарственные письма родителям отличившихся солдат.



