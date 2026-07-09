Бойцы МЧС ликвидируют последствия грозового фронта в Гродненской области

Спасатели оказывают помощь в устранении последствий грозового фронта в Гродненском регионе. Порывы ветра достигали 18 м/с. В восьми районах области и самом Гродно повалило деревья. За сутки бойцы МЧС более десятка раз выезжали для освобождения проезжих частей. Пострадавших нет.

По прогнозам синоптиков, 9 июля по Гродненской области местами также ожидаются грозы. В спасательном ведомстве предупреждают о факторах опасности, в том числе обрыве линий связи и электропередачи, отключении света и возникновении пожаров.