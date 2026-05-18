Бойцы внутренних войск МВД провели занятия с добровольцами

Бойцы внутренних войск провели занятия с добровольцами. Это тот случай, когда каждый понимает: чем лучше подготовка, тем больше шансов выполнить боевую задачу в любых условиях.

Мастер-класс показали военнослужащие части 3214 и Гомельского отряда "Буран". Под руководством опытных инструкторов ветераны отряда "Честь" отработали порядок передвижения на поле боя, штурм окопа противника.

Практические занятия включали и вопросы боя в плотной застройке, оттачивались и навыки стрельбы из бронеавтомобиля, а также порядок управления подразделением с использованием БПЛА. Прошли занятия и по стрельбе из автомата Калашникова, пистолета ТТ и винтовки в формате состязания. Отработали и тактику действий штурмовых групп.