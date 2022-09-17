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Бойцы Армии Крайовой терроризировали и зверски уничтожали белорусов - это подтверждают архивные документы
Согласнорассекреченнымданным, от руксолдат Армии Крайовой (АК) во время Великой Отечественной войны погибли тысячи белорусов. Убивали всех - от председателей сельсоветов, коммунистов до священников.
В деревнях бойцы Армии Крайовой через своих осведомителей выходили на людей, которые помогали советским партизанам. Это были связные партизанских отрядов (а среди них встречались подростки, женщины и даже дети), люди пожилого возраста, которые пекли хлеб партизанам. Их не просто расстреливали, над ними жестоко издевались - живьем снимали скальп и отрезали части тела. Люди умирали от жуткой боли и потери крови.
Они уничтожали сотрудников советской власти и даже хвалились этим. Дети боялись ходить в школу, людей зверски скручивали проволокой, а после закидывали в картофельные ямы. Все это было для того, чтобы уничтожить советскую власть в Западной Беларуси.
Одним из мест расправы над мирным населением стала деревня Дроздово Лидского района. АКовцы собрали 11 человек - женщин и детей советских партизан. Их привели в соседний населенный пункт и расстреляли у стен православной церкви. Долгое время на храме были видны следы от пуль.
Они зашли в хату Кудла Василия, моего соседа, он еще ребенком был, сидел на печке. Там был один партизан, и они его расстреляли тут же на месте, как и хозяина хаты. Сначала вывели его испросили: "Зачем ты взял партизана?" Ирасстреляли. Таким образом они и действовали.
Зверски они расправились над иеромонахом из Жировической обители. Онвернул прихожанам церковь, которую польские власти переоборудовали под костел. Бойцы одного из подразделений Армии Крайовой закопали монаха живьем по горло, а вокруг головы развели костер и жгли его до тех пор, пока насельник православной обители не погиб от ожогов.
Спустя какое-то время те, кто садистки уничтожал людей, на допросах рассказывали об этом с абсолютно хладнокровным спокойствием. Рассказывали, как убивали женщину. Резали поочередно - сначала грудь, лицо, потом отрезали уши. Многие факты из этих уголовных дел доступны лишь тем, кто хранит дела.
Нацисты позволяли местному командованию АК проводить мобилизацию в свои формирования, в обмен АКовцы обещали поставлять людей для принудительного угона в Германию. Зверства и террор против белорусов учащался.
Еще больше фактов о кровавых расправах и свидетельства очевидцев о деятельности Армии Крайовой на территории Беларуси - в фильме "АК. Армия проклятых".
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