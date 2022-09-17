Бойцы Армии Крайовой терроризировали и зверски уничтожали белорусов - это подтверждают архивные документы

Согласнорассекреченнымданным, от руксолдат Армии Крайовой (АК) во время Великой Отечественной войны погибли тысячи белорусов. Убивали всех - от председателей сельсоветов, коммунистов до священников.

В деревнях бойцы Армии Крайовой через своих осведомителей выходили на людей, которые помогали советским партизанам. Это были связные партизанских отрядов (а среди них встречались подростки, женщины и даже дети), люди пожилого возраста, которые пекли хлеб партизанам. Их не просто расстреливали, над ними жестоко издевались - живьем снимали скальп и отрезали части тела. Люди умирали от жуткой боли и потери крови.

Они уничтожали сотрудников советской власти и даже хвалились этим. Дети боялись ходить в школу, людей зверски скручивали проволокой, а после закидывали в картофельные ямы. Все это было для того, чтобы уничтожить советскую власть в Западной Беларуси.

Одним из мест расправы над мирным населением стала деревня Дроздово Лидского района. АКовцы собрали 11 человек - женщин и детей советских партизан. Их привели в соседний населенный пункт и расстреляли у стен православной церкви. Долгое время на храме были видны следы от пуль.

Они зашли в хату Кудла Василия, моего соседа, он еще ребенком был, сидел на печке. Там был один партизан, и они его расстреляли тут же на месте, как и хозяина хаты. Сначала вывели его испросили: "Зачем ты взял партизана?" Ирасстреляли. Таким образом они и действовали. Виктор Кудла, краевед





Зверски они расправились над иеромонахом из Жировической обители. Онвернул прихожанам церковь, которую польские власти переоборудовали под костел. Бойцы одного из подразделений Армии Крайовой закопали монаха живьем по горло, а вокруг головы развели костер и жгли его до тех пор, пока насельник православной обители не погиб от ожогов.



Спустя какое-то время те, кто садистки уничтожал людей, на допросах рассказывали об этом с абсолютно хладнокровным спокойствием. Рассказывали, как убивали женщину. Резали поочередно - сначала грудь, лицо, потом отрезали уши. Многие факты из этих уголовных дел доступны лишь тем, кто хранит дела.

Нацисты позволяли местному командованию АК проводить мобилизацию в свои формирования, в обмен АКовцы обещали поставлять людей для принудительного угона в Германию. Зверства и террор против белорусов учащался.