Волнительный момент переживают новобранцы сил специальных операции. Бойцы готовятся к своему первому прыжку с парашютом. На тренировках они отрабатывают маневры в различных погодных условиях, а также схему поведения, если возникнет нештатная ситуация. Занимаются с солдатами только опытные офицеры, у которых за плечами по несколько сотен прыжков. Впервые десантирование бойцы совершат после принятия военной присяги.