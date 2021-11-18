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Бойцы МЧС продолжают нести службу на границе до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована
В оперативном режиме на границе работают и белорусские спасатели. Бойцы МЧС задействованы и в передаче гуманитарной помощи и в вопросах безопасности на случай различного рода чрезвычайных ситуаций. Большой человеческой трагедией назвал происходящей профильный министр. Вадим Синявский отметил, что каждый человек, который попал в беду, заслуживает оперативного и качественного реагирования по спасению его жизни.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Каждый человек, который попал в беду, заслуживает оперативного и качественного реагирования по спасению его жизни. То, что произошло на границе Беларуси и Польши, большая трагедия тех людей, которые здесь оказались, и большая трагедия в части восприятия этого отдельными людьми, скажу откровенно, которые не понимают вообще, что происходит на самом деле. Спасатели продолжат нести службу на границе до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.
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