Бойцы минского ОМОНа стали лучшими на XI Открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне

Наша безопасность в надежных руках. Это подтвердили бойцы отряда милиции особого назначения. Сотрудники ОМОНа ГУВД Минска одержали победу на международных соревнованиях в Чечне, подтвердив свою уникальность. Путь к победе и эксклюзивное видео с состязаний - в материале Карины Пашковой.

ОМОН вновь доказал свою крепость духа и силу мастерства. Бойцы отряда милиции особого назначения ГУВД Минска подтвердили свой высокий профессионализм и уровень подготовки на международных соревнованиях в Чечне. Наши ребята стали лучшими, одержав победу на XI Открытом чемпионате по тактической стрельбе.

На протяжении нескольких дней силовики прошли целую череду испытаний. Многие элементы взяты на основе реальных операций и были приближены к боевым. Биатлон, встречный бой, эвакуация раненого - лишь небольшой перечень дисциплин, которые прошли бойцы. И это на фоне изнуряющей психологической и физической нагрузки.

ОМОН - универсальные бойцы, здесь профессионально сочетают участие в различных соревнованиях со служебно-боевой деятельностью. Регулярная отшлифовка собственных навыков - немногие поймут высокую ценность таких тренировок, ведь мелочей здесь не бывает, работа доведена до идеала.

В большинстве спецопераций силовую поддержку оказывают именно бойцы ОМОНа. Периодически этим ребятам нужно выполнять сразу несколько боевых задач за один день, возвращаться нужно, конечно же, всегда с победой.