3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Бойцы пятой бригады спецназначения отработали десантирование на воду
Бойцы пятой бригады спецназначения отработали сложнейший элемент боевой подготовки - десантирование на воду. Прыжки на озере Михайловском совершили около 150 военнослужащих из Марьиной Горки. К месту они прибыли на вертолете Ми-8. Такой вид прыжков считается одним из самых сложных, так как требует полной концентрации, четких и умелых действий. Подобные тренировки входят в постоянную программу подготовки спецназа.
Александр Наумов, начальник воздушно-десантной службы пятой отдельной бригады спецназначения ВС Беларуси: "Когда приземляешься на землю, понятно, парашют загасил, встал, поднялся и побежал выполнять задачу. Здесь же совершается подготовка. Нужно освободиться от подвесной системы и во время касания воды из нее выскочить и уплыть в противоположную сторону ветра, чтобы парашют не накрыл военнослужащего".
К упражнению допускаются бойцы, которые перед выходом на воду прошли спецподготовку.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов