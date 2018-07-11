Бойцы пятой бригады спецназначения отработали десантирование на воду

Бойцы пятой бригады спецназначения отработали сложнейший элемент боевой подготовки - десантирование на воду. Прыжки на озере Михайловском совершили около 150 военнослужащих из Марьиной Горки. К месту они прибыли на вертолете Ми-8. Такой вид прыжков считается одним из самых сложных, так как требует полной концентрации, четких и умелых действий. Подобные тренировки входят в постоянную программу подготовки спецназа.

Александр Наумов, начальник воздушно-десантной службы пятой отдельной бригады спецназначения ВС Беларуси: "Когда приземляешься на землю, понятно, парашют загасил, встал, поднялся и побежал выполнять задачу. Здесь же совершается подготовка. Нужно освободиться от подвесной системы и во время касания воды из нее выскочить и уплыть в противоположную сторону ветра, чтобы парашют не накрыл военнослужащего".