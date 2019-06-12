Бойцы спецназначения МЧС отработали сложнейшие элементы - десантирование на воду

Тренировка проходила в Смолевичском районе на водохранилище Петровичи. До II Европейских игр осталось чуть более недели, а значит ведомство должно быть готово к любым внештатным ситуациям. Тем более что одна из точек соревнований - гребной канал.



В учении был задействован известный вертолет Ми-8. Авиация помогает спасателям бороться и с возгораниями в экосистемах, что актуально в текущей пожароопасной обстановке.