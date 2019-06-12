ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Бойцы спецназначения МЧС отработали сложнейшие элементы - десантирование на воду

Тренировка проходила в Смолевичском районе на водохранилище Петровичи. До II Европейских игр осталось чуть более недели, а значит ведомство должно быть готово к любым внештатным ситуациям. Тем более что одна из точек соревнований - гребной канал.

В учении был задействован известный вертолет Ми-8. Авиация помогает спасателям бороться и с возгораниями в экосистемах, что актуально в текущей пожароопасной обстановке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все