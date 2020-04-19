3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Божественные литургии сегодня идут в храмах по всей стране
Следить за богослужениями можно и онлайн - многие церкви ведут прямую трансляцию литургий. Пасха это начало Светлой седмицы. В храмах в течение семи дней радости о Воскрешении Христа - богослужения подобны пасхальным, а царские врата православных храмов раскрыты настежь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП