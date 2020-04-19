Божественные литургии сегодня идут в храмах по всей стране

Следить за богослужениями можно и онлайн - многие церкви ведут прямую трансляцию литургий. Пасха это начало Светлой седмицы. В храмах в течение семи дней радости о Воскрешении Христа - богослужения подобны пасхальным, а царские врата православных храмов раскрыты настежь.