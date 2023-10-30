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Брал деньги на мнимые проекты - суд в Минске огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Брал деньги для организации выпускных вечеров, покупки станции техобслуживания и других мнимых проектов. Суд огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Среди потерпевших в основном студенты. Фигурант пообещал им запоминающийся выпускной. Подсудимому 22 года. Под разными предлогами парень выманивал у малознакомых деньги. Исполнять обязательства не собирался. Был задержан через несколько месяцев.
Обвиняемый помогал своей знакомой, которая работала в креативной студии и занималась организацией выпускных вечеров. В его обязанности входила установка оборудования для презентации их услуг. Ознакомившись с деятельностью студии, обвиняемый решил самостоятельно установить контакт со студентами и заключить с ними договор. При этом обвиняемый заранее не намеревался исполнять принимаемые на себя обязательства. В итоге с ноября по декабрь 2022 года под предлогом организации проведения вечеров для выпускников девяти столичных высших учебных заведений обвиняемый путем обмана завладел денежными средствами более 370 потерпевших в размере свыше 37,5 тыс. рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.
Как итог - 6 лет усиленного режима и штраф свыше 11 тысяч рублей. Суд дал на погашение долга месяц. Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты заявила, что будет обжаловать решение Фемиды.
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