Брал деньги на мнимые проекты - суд в Минске огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Обвиняемый помогал своей знакомой, которая работала в креативной студии и занималась организацией выпускных вечеров. В его обязанности входила установка оборудования для презентации их услуг. Ознакомившись с деятельностью студии, обвиняемый решил самостоятельно установить контакт со студентами и заключить с ними договор. При этом обвиняемый заранее не намеревался исполнять принимаемые на себя обязательства. В итоге с ноября по декабрь 2022 года под предлогом организации проведения вечеров для выпускников девяти столичных высших учебных заведений обвиняемый путем обмана завладел денежными средствами более 370 потерпевших в размере свыше 37,5 тыс. рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.

Виктор Завадич, помощник прокурора Октябрьского района г. Минска