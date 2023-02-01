Браславский район стал вторым домом для семьи из Латвии. Какие у них планы и в чем видят потенциал белорусской глубинки?

Социально ориентированная политика нашего государства - приоритет. И это отмечают не только белорусы. Семья Лавровых оставила столицу Латвии и переехала в небольшую деревню в Браславском районе. Говорят, выбрали Беларусь душой. Им близки и понятны марши победы, а не скрежет техники на обломках памятников. Подробности у Ольги Масловской.

Я хочу научиться на сноуборде кататься, но этой зимой, наверно, не успею. Александра Лаврова, учащаяся СШ № 2 г. Браслава

Новая жизнь - новые мечты. Юная Саша с удовольствием делится планами на будущее: освоить гитару, получить пояс по каратэ. И все это возможно, даже если ты живешь на хуторе. Сюда, на берег одного из браславских озер, семья перебралась из Риги. Минувшим летом приехали на отдых и влюбились в белорусский край.

Мы по безвизу сначала съездили в Минск на 9 Мая с удовольствием. В восторге были просто! Потом муж говорит, поехали, съездим еще куда-нибудь. И вот продавали люди, муж говорит: "Лен, наверное, здесь мы и останемся. Мы здесь среди своих". Елена Лаврова, жительница д. Гусаровщина

Открывая Беларусь. Безвиз для граждан сопредельных государств

Благодаря безвизу Беларусь для себя открыли сотни тысяч иностранцев. Только в этом году через пункты пропуска "Видзы" и "Урбаны", расположенные в Браславском районе, на территорию нашей страны въехали более девяти тысяч граждан сопредельных государств. Едут к родственникам, на могилы предков, за качественным и доступным медицинским обслуживанием и, конечно, на отдых.

Ставка на агротуризм

К слову, именно эта сфера деятельности заинтересовала новых жителей Браславского района. Лавровы планируют принимать на своей усадьбе гостей. А их без виз с наступлением тепла будет много.

Потенциал здесь огромный. Больший расчет, конечно, на лето. Здесь много отдыхающих. И вот заниматься агротуризмом, принимать людей. Мы новички в этом плане, законы мы пытаемся изучать. Но я думаю, здесь, конечно, проще в Беларуси начать. Не знаю про другой бизнес, но агротуризм, я думаю, проще. Елена Лаврова, жительница д. Гусаровщина

Большие возможности малых городов

Пока супруг завершает дела в Латвии, Елена с дочерью налаживают быт на новом месте. Саша стала ученицей 2-й браславской школы. В свободное от уроков время берет уроки гитары в местной музыкальной школе, посещает спортивную секцию. Подружилась с одноклассниками, они с радостью помогают осваивать белорусский язык.

Десятки и девятки. У меня только одна восьмерка по белорусскому. Не совсем все понимаю. Александра Лаврова, учащаяся СШ № 2 г. Браслава

Она завела себе специальный словарик, записывает там слова, каждый день мне рассказывает про свои достижения: "Вот я уже это слово знаю". А иногда говорит: "А это я уже слышала по телевизору". Наталья Маслова, учитель начальных классов СШ № 2 г. Браслава

В прошлом году в Браславском районе 39 иностранцев получили вид на жительство

У Саши уже есть вид на жительство в Беларуси, как и у папы - у него белорусские корни. В ожидании важного документа и Елена. К слову, в прошлом году в Браславском районе вид на жительство получили 39 человек. И уже 2 - в новом году. Это иностранцы, которым в Беларуси комфортно трудиться, растить детей, реализовывать идеи.

Мы очень рады тому, что многие наши земляки возвращаются в родительские дома, обустраивают их, тем краше делают наши деревни. И, конечно, есть случаи, когда жители Латвии и Литвы покупают у нас жилье, обустраиваются основательно. Кто-то занимается бизнесом, кто-то просто трудоустраивается в наши учреждения и организации. Власть и жители делают все, чтобы тем, кто приехал к нам, было уютно, комфортно и безопасно. Как дома. Нина Пучинская, председатель Браславского районного Совета депутатов