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Братская могила детей - что может быть страшнее…

Братская могила детей - что может быть страшнее…
Про то, как копала картошку, слышала выстрелы, а после пыталась откопать детей-жительница Леплевки рассказала не только односельчанам, но позже и следователям. Братская могила детей, что может быть страшнее. Вотчто из ее воспоминаний хранят архивы.

Владимир Хватик, председатель Брестского районного Совета депутатов:
Когда пришли, они говорили, что земля еще ходила ходуном. Присыпано было место, где был расстрел, прямо сгустки крови сочились оттуда…Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите здесь.

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