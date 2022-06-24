Когда пришли, они говорили, что земля еще ходила ходуном. Присыпано было место, где был расстрел, прямо сгустки крови сочились оттуда…

Про то, как копала картошку, слышала выстрелы, а после пыталась откопать детей-жительница Леплевки рассказала не только односельчанам, но позже и следователям. Братская могила детей, что может быть страшнее. Вотчто из ее воспоминаний хранят архивы.Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите