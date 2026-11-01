Минск искренне хочет окончания украинского конфликта, ведь для Беларуси и Россия, и Украина - братские республики.

"Роль Беларуси трудно переоценить в этом миротворческом процессе вокруг режима прекращения огня в Херсонской области. Достаточно сказать, что именно в Гомеле встречались уполномоченные по правам человека России и Украины - госпожа Лантратова и господин Лубинец, и именно оттуда они вылетали в зону, чтобы эвакуировать мирных жителей. Украинские беженцы, которые хотят вернуться на территорию Украины, используют Гомель как логистический хаб. В целом Беларусь с самого начала конфликта показывала, что она, как никто другой, искренне хочет решения этого конфликта, потому что и Россия, и Украина для Беларуси - это братские республики. Несмотря на определенные нюансы, которые, в частности, были между Киевом и Минском, Лукашенко выступает за союз трех славянских народов. Первые переговоры, как мы помним, между Россией и Украиной проходили на территории Беларуси, в Беловежской пуще. Минск постоянно пытался расширить эти миротворческие функции, постоянно предлагал свою площадку. При любой возможности Минск одним из первых будет способствовать решению этого конфликта в контрасте с теми странами, которые при первой возможности хотят сорвать этот мирный процесс", - отметил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при Правительстве России Камран Гасанов.