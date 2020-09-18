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Братские могилы бойцов 75-й стрелковой дивизии нашли в лесу под Малоритой
Сегодня как никогда актуально звучит тема уроков истории. И современной, и времен Великой Отечественной войны. Важно знать правду. Специалисты поискового отряда "Возвращенные имена" работают в лесах под Малоритой. Там в июне 1941-го возле белорусско-украинской границы шли ожесточенные сражения. Захоронений нет в архивных документах. Поэтому искать их приходится практически вслепую. На месте раскопок побывала Мария Тройнич.
Братские могилы нашли в лесу под Малоритой
Ни креста, ни памятника, ни даже символической таблички: это захоронение в лесу нашли по оставленным еще в годы войны на могиле каскам. Бойцы 75-й стрелковой дивизии погибли в июне сорок первого. В двадцати километрах отсюда - украинская граница.
Недалеко от места находок находится шоссе. Именно там бойцы 75-й стрелковой дивизии встретились с немецкой колонной. Завязался жестокий бой. По красноармейцам открыли артиллерийский огонь.
И хоть силы были не равны, бойцы стояли до последнего. Это подтверждают записи в архивных документах и характер ран. Всего по разным данным в этих местах погибло почти 800 человек.
Петр Пицко, руководитель поискового отряда "Возвращенные имена":
"На этом месте наши воины сражались героически. Немцы здесь понесли большие потери. Это место, где мы стоим, историки называют вторая Брестская крепость. Тут недалеко стояла артиллерийская батарея немецкая, весь лес был в воронках, летал вверх корнями".
За несколько дней поисков обнаружены останки пятерых человек: бойцы были похоронены в воронках от снарядов. Встречаются и опасные находки - рядом с останками лежала боевая граната. Боеприпас увезли саперы. Среди найденных предметов - также и личные вещи солдат: часы, монеты, карманное зеркальце и косметический бальзам. Как предполагают специалисты, среди погибших - одна женщина.
Солдатские медальоны отправят на экспертизу
Работать на раскопках нужно предельно осторожно. Весь песок тщательно просеивают, чтобы не пропустить самое важное.
В ближайшее время капсулы передадут экспертам. Большая вероятность, что имена из медальонов все-таки удастся установить. И родственники погибших наконец-то узнают о судьбе своих героических предков.
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