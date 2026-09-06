Братство без границ и рев моторов: как прошел Международный мотофестиваль в Лиде

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Рев моторов, киловатты живого звука и железное братство без границ. По традиции, последние летние выходные и площадка возле города Лиды становится настоящей мотостолицей. Принцип добрососедства для Беларуси один из приоритетных, а Международный Лидский мотофестиваль - прямое тому доказательство. Мотоциклы приезжают сюда с разными номерами. Здесь собираются белорусы, россияне, а также гости из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Большой байкерский форум проходит уже в 18-й раз. И география его участников с каждым годом становится все шире. Многим гостям дорога на одно из главных мотособытий года стала открыта благодаря возможности безвизового въезда в нашу страну. И эта возможность словно мощный магнит, ведь достаточно купить билет на байкфест, заправить транспорт, и ты уже становишься частью огромного мотобратства.

Пока некоторые зарубежные политики возводят новые стены, здесь, на Лидской земле, строят мосты добрососедства. 18-й Международный мотофестиваль в деревне Белогруда в очередной раз доказывает, что Беларусь не просто географический центр Европы, это точка притяжения для тысяч людей, объединенных одной страстью, для которых язык дружбы понятен без переводчиков.

Главный лейтмотив как этой, так и предыдущих встреч - дружба и безусловное единство. Такие мероприятия позволяют гостям нашей страны в полной мере ощутить белорусский менталитет и гостеприимство. Международный Лидский мотофестиваль уже давно закрепил за собой статус одного из самых масштабных, колоритных и душевных слетов байкеров Восточной Европы.

Большинство участников слета отмечают особую, ни с чем несравнимую атмосферу, которая царит на мотофестивале в Лиде. Именно это и привлекает, потому многие возвращаются из года в год, привозя с собой друзей.

"На Лидский фестиваль я приезжаю где-то с 2010 года. Всего посчитать нельзя, но на большинстве из них я был. Это самый лучший фестиваль в Беларуси 100 %, один из самых лучших, на которых я побывал за всю свою жизнь. Здесь отличная организация, здесь осталась душа, которая обычно на больших фестивалях куда-то уходит. А здесь этой коммерции очень мало или почти нет. Много народа приезжает из многих стран и здесь все очень дружелюбно, гостеприимно. Ну так как должно быть в Беларуси", - отметил мотоциклист из Польши, который с 2020 года живет в Беларуси, Бартош Слабицки.

Еще за несколько километров до деревни Белогруда воздух начинает дрожать от низкого басовитого гула, который захлестнул площадку на три дня. Поодиночке или целыми колоннами мотобратство с самого утра начинает съезжаться на большой слет единомышленников.

Культура и традиции байкеров - это мотоциклы, музыка, символика. И это целая вселенная. Есть свои правила и особенности.

"Нахождение человека в мотоклубе в любом статусе уже подразумевает дисциплину. То есть человек уже отвечает не только за себя, в первую очередь он отвечает за клуб, за безопасность клуба. Дисциплина на дороге клубных пацанов намного выше, чем одиночек", - сказал лидер Iron Pride MC Беларусь Тарас.

Помимо создания уютного вайба, организаторам нужно позаботиться и о размещении гостей, а их тысячи. Настоящий палаточный мегаполис вырастает буквально за пару часов.

Музей под открытым небом, который растянулся на километры палаточного городка. Здесь тысячи мотоциклов, но найти два одинаковых - задача не из легких. С одной стороны, футуристические спортивные байки, готовые сорваться на сверхзвук. С другой - монументальные круизеры, а еще брутальные кастомы. Многообразие техники поражает даже искушенных экспертов.

Если для человека далекого от мотокультуры байк - просто средство передвижения, для участников фестиваля - это живое существо, преданный друг. Есть здесь удивительная категория людей. Их байки не сверкают салонным глянцем, на них полно царапин от дорожного гравия. Местами потускнела краска от солнца и дождей. Это история жизни, многолетней дружбы, путешествий, эмоций. Десятки лет эти байкеры не меняют технику ради моды, престижа или кубатуры, потому что друзей не меняют.

Опасные трюки на грани фола, визг резины и адреналин. Эмоции на пределе. Приглашенные спортсмены устроили для гостей экстремальное шоу. Белорусский спортсмен, мотогонщик Артем Кунцевич показывал мастер-класс.

Лидский мотофестиваль уже в некотором смысле стал брендом и долгие годы держит марку. Мероприятие вполне можно назвать семейным. И, кстати, организаторы это тоже учитывают. Для гостей слета подготовлен целый аттракцион развлечений: две сцены, артисты, диджеи, фотозоны, конкурсы.

Фестиваль давно вышел за рамки сугубо субкультурного события. Это масштабный праздник, и здесь, на огромной площадке, развернулась выставка достижений белорусской промышленности. Тут есть все от сувениров до отечественной мототехники, которая вызывает живой интерес у гостей.

Салют отгремел, и огненное шоу подошло к концу. Но это пламя еще долго будет гореть в сердцах тех, кто провел эти дни в Лиде. Мотофест завершен, но интернациональная дружба, скрепленная ревом моторов и дорожной пылью, границ не знает. Разъезжаясь по домам за тысячи километров, они увозят с собой не просто памятные призы и сувениры, а теплоту этой уникальной встречи. Дорога продолжается, а значит, снова приведет этих любителей драйва сюда.