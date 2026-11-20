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Результативная игра Алексея и Ильи Протасов не помогла "Вашингтону" одержать победу в матче Национальной хоккейной лиги, сообщает БЕЛТА.

Столичный клуб дома проиграл "Баффало" со счетом 3:6. Илья Протас отдал голевую передачу в середине третьего периода, спустя минуту ассистентский балл заработал и Алексей. Протас-старший продлил серию с набранными очками до шести матчей, всего в 20 играх сезона у него 12 (2+10) пунктов. В активе Ильи 8 (2+6) баллов.

Также минувшей ночью "Калгари" с Егором Шаранговичем уступил "Миннесоте" (1:4), а "Чикаго" Артема Левшунова не справился с "Коламбусом" (2:4). 21 ноября "Калгари" и "Чикаго" сыграют между собой, поединок стартует в 23:30 по минскому времени.