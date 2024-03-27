Бравирование, надувание щек, что нужно воевать с Россией, будем наблюдать длительное время - Леонков

Некоторые западные политики очень высокого уровня высказываются уже о прямом вводе сил НАТО на территорию Украины. Говорит ли это о том, что Запад созрел к войне своими гражданами, а не украинцами, в программе "Тренды"поинтересовались мнением главного редактора журнала "Арсенал Отечества" (Россия) Алексея Леонкова.

Когда в Европе раздаются милитаристские призывы о том, что нужно готовиться к войне с Россией и о том, что нужно направить на территорию Украины некий там экспедиционный корпус, то всегда задаю себе вопрос, а могут ли они это сделать, рассуждает эксперт.

По его словам, существует две информации о возможностях Европы в военном плане. Первое - это всем известные справочники типа TheMilitary Balance, в которых пишут, что армия Европы большая, могущественная, у нее очень много техники и вооружений и так далее.

Второе - это то, что существует обычно в закрытом формате, но все-таки проникает в средства массовой информации либо попадает из других источников. Эта информация показывает, что положение дел не такое радужное и не такое мощное, как рисуется в пропагандистских европейских СМИ и о чем говорят представители министерств обороны стран Европы и стран НАТО", - отметил Алексей Леонков.

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Для примера он предложил рассмотреть Великобританию. "Как раз ее министр иностранных дел предлагал отправить экспедиционный корпус на территорию Украины. В сухопутных войсках Великобритании сейчас числятся 73 тыс. военнослужащих, большинство бригад не укомплектовано на 100 %. Так называемые национальные бригады - Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия - укомплектованы на 30-40 %. Чтобы довести до полноразмерного состояния, нужно чтобы в сухопутных войсках числилось 120 тыс. штыков при общей численности Вооруженных сил Великобритании 196 тыс. То есть у них явный недобор. И вообще этот недобор наблюдается по всей Европе и в среднем составляет от 40 до 60 %", - подчеркнул он.

Второй пример - "нейтральная" Швейцария, которая оказывала военную помощь Украине. По словам главного редактора, в 2004 году в швейцарских Вооруженных силах насчитывалось 500 тыс. штыков, сейчас - порядка 100 тыс. и 80 тыс. резервистов. "Лучше дела обстоят, например, в Финляндии, которую недавно приняли в НАТО. (Может поэтому ее принимали, потому что на 5,5 млн население финнов приходится 280 тыс. военнослужащих, при этом резерв первой категории, который должен встать под ружье, если завтра война, насчитывает 900 тыс. человек. Но это не факт, что все эти 900 тыс. человек сразу радостно побегут в пункты призыва, чтобы воевать с Россией", - отметил Алексей Леонков.

Новейших танков у них вообще по пальцам пересчитать, но при этом справочник утверждает, что Германия располагает 333 танками, Великобритания имеет на вооружении 227 танков Challenger 2, Франция 222 танков Leclerc всех модификаций. То есть по справочнику у них все идеально, но когда мы начинаем разбираться с этим вопросом, то вся эта идеальность поддерживается за счет того, что танки, которые находятся в строю, ремонтируются за счет тех танков, которые находятся на хранении. Алексей Леонков, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия)

То же с другими видами вооружения, которые так ждут в Европе, потому что им как бы пообещали, предполагает он.

Если завтра война, Европа к ней абсолютно не готова, уверен эксперт. "Мы же понимаем, что война с Европой будет не обычным оружием. И когда мы переходим на ядерное оружие, то выясняется, что мы готовы на 100 %, об этом сказал президент России. Европа, выдвинувшая на передний край Макрона, который бравирует, что он ядерная держава (но это же смешно), все понимают, что количество ядерного вооружения у Франции не так много, чтобы оказать серьезное противостояние с Россией. А вот ответ России будет достаточно мощным, достанется всем".