Бразилия способна занять ниши на рынке Беларуси, которые раньше занимали поставщики из страны ЕС - посол

Встреча с Президентом Беларуси прошла исключительно в положительном ключе. Таким впечатлением в проекте "Актуальное интервью" поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл и заверил, что передаст приглашение главы белорусского государства Президенту Бразилии. "Мне кажется, у них есть много тем для обсуждения. Господин Президент Александр Лукашенко говорил о дорожной карте, которую хотел бы обсудить с Президентом Бразилии в сфере двусторонних отношений, экономики, политики и торговли".

Беларусь всегда поддерживает Бразилию на международной арене, в международных организациях поддерживает наши инициативы. Для нас это партнерство очень важно. Встреча с Президентом Беларуси прошла исключительно в положительном ключе. Мы обсудили ряд вопросов двусторонней повестки. Мы надеемся, что нам удастся после этой встречи перевести наши отношения на новый уровень сотрудничества.

Беларусь всегда поддерживает Бразилию на международной арене, в международных организациях поддерживает наши инициативы. Для нас это партнерство очень важно. Встреча с Президентом Беларуси прошла исключительно в положительном ключе. Мы обсудили ряд вопросов двусторонней повестки. Мы надеемся, что нам удастся после этой встречи перевести наши отношения на новый уровень сотрудничества.

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, дипломат отметил, что на первое место он бы поставил вопрос восстановления поставок калийных удобрений. "Это важно для обеих наших стран - для Беларуси, поскольку она является крупным поставщиком, для Бразилии, поскольку она является одной из ведущих сельскохозяйственных стран мира, значительная часть нашего населения занята в сельском хозяйстве, - пояснил посол. - Мы много инвестировали в науку и технологии для повышения урожайности и производительности. И калий является ключевым ресурсом в этом вопросе. Мы также стремимся развивать наше партнерство в вопросах поставок самолетов, тракторов, других машин и оборудования. Я также вижу, что Бразилия в полной мере способна занять ниши на рынке Беларуси, которые раньше занимали поставщики, скажем, из страны ЕС. Мы можем поставлять продукцию высокого качества как промышленную, медико-фармацевтическую, химическую продукцию, так и широкий спектр сельскохозяйственной продукции. Мы готовы к расширению нашего сотрудничества по всем возможным направлениям".