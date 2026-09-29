"Бренд нужно продвигать" - Дьяченко о межконфессиональном согласии в Беларуси

Сохранение межконфессионального мира и гражданского согласия - тонкий труд, ценность которого неизмерима.

В аппарате уполномоченного по делам религий и национальностей представили нового руководителя. Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на эту должность Олега Дьяченко.

Перед ведомством обозначены приоритетные задачи, первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов ориентировал нового руководителя на сохранение мирного белорусского курса.

Олег Дьяченко, уполномоченный по делам религий и национальностей:

"Что же касается использования религиозного фактора в публичной дипломатии, то я вижу здесь большие перспективы, поскольку мы со стороны государства сделали все возможное вместе с нашим народом, чтобы в Конституции Республики Беларусь были отражены все базовые духовно-нравственные ценности. Сегодня наше законодательство является здесь образцом. Наша республика - это страна межконфессионального и гражданского согласия, мира и безопасности. Вот этот бренд нам необходимо продвигать".

В стране зарегистрировано 25 религиозных конфессий и организаций. Под мирным белорусским небом проживают 156 национальностей.