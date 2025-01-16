Брест и Санкт-Петербург с апреля свяжут прямые рейсы "Белавиа"

"Мы сможем сэкономить ваше время в пути. Преодолеть расстояние в более чем 1,1 тыс. км теперь можно будет за 1 час 50 минут. Это позволит не уставать в дороге и сохранить силы на музеи, - обратили внимание в пресс-службе. - Санкт-Петербург - один из крупнейших культурных и торговых центров России. Брест славится историческими локациями, особым архитектурным шармом и близостью к знаменитой Беловежской пуще".