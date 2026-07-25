Брест отмечает День города. Праздничная программа охватывает 4 дня. 25 июля, в День пожарной службы, город над Бугом встретит международные соревнования "Брестский рубеж" в дисциплине "Сильнейший спасатель-пожарный".

Гости увидят выставку техники и показательные выступления огнеборцев. Зрелищное шоу и соревнования соберут зрителей на набережной города.

Руслан Любечко, первый замначальника Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"Участие принимают 10 команд: 9 команд из Беларуси и 1 - наши гости из Санкт-Петербурга. Всего более 70 человек. Мы каждый год растем, делаем соревнования красочнее, чтобы более эффективно популяризировать профессию спасателя в Беларуси".

Главная площадка праздника будет развернута у Дворца водных видов спорта, где гостей ожидают игры, интерактивы, ярмарка, фуд-корт, музейные выставки. Там же пройдут показательные выступления мотокаскадеров. Праздник будут встречать на пешеходной улице Советской, в Парке культуры и отдыха. Вчером пройдет праздничный концерт. А кульминацией дня станет фейерверк.