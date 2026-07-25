Брест празднует 1007-й день рождения: фестивали, мода, спасатели и огненное небо

Фестивали, кроссфиты, интерактивные детские и спортивные пространства, аттракционы, ярмарки и модные показы. Брестчане празднуют День города. Программа рассчитана на 4 дня, каждый наполнен яркими событиями.

1007-й день рождения города брестчане начали праздновать заранее

Древнейший из белорусских городов - Брест - по праву считается перекрестком времен и народов. Символ подвига советского народа в Великой Отечественной войне и образец стабильного развития сегодня. Через несколько дней город отметит дату освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но день рождения 1007-й брестчане начали праздновать заранее. Программа расписана буквально по часам и сразу в нескольких локациях.

Международные соревнования сильнейших спасателей Беларуси и России

Брестская набережная в эти дни встречает международные соревнования сильнейших спасателей Беларуси и России. 70 лучших представителей МЧС в свой профессиональный праздник преодолевают дистанции с условными пострадавшими и тяжелой амуницией, выполняют упражнения на высокой башне.

По задумке, столкнулись 2 судна, есть пострадавшие

Когда действительно захватывает дух: спасатели устроили показательные выступления прямо на воде. По задумке, столкнулись 2 судна, есть пострадавшие. Целую операцию по спасению проводили разными средствами службы МЧС с привлечением сил Республиканского отряда спецназначения. Задействовали даже воздушное пространство.

Красивая часть праздника переместилась на брестский Арбат, там проходит V фестиваль моды и стиля "LookБуг". Дизайнеры со всей страны, подиум на воде, шикарные наряды отечественных брендов создали яркий акцент Дня города. А вот для любителей острых ощущений - выступление мотокаскадеров.

Пенная дискотека, многочисленные развлекательные и вкусные локации у Дворца водных видов спорта - 25 июля это самая многочисленная площадка. Развлечения на каждом шагу и атмосфера праздника любимого города царят эти дни в Бресте.

Ближе к закату брестчане соберутся на праздничном концерте, после которого небо над городом раскрасят тысячи огней. Но события на этом не заканчиваются, зрелищные уже завтра - и фестиваль красок, и яркие локации в главном парке города.