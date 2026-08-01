Брест превратился в южный курорт: как город справляется с 37-градусной жарой

Волна аномальной жары пришла в Беларусь. 1 августа синоптики объявили красный уровень опасности. Максимальный плюс - до 37 градусов - ощутили на себе в эти дни жители Гомельской и Брестской областей.

Синоптики не ошиблись - первый день августа аномально жаркий. Температурный максимум ощущают все, поэтому в новой части Бреста, на пляже "Заречный", просто южный курорт, судя по количеству людей. Брестчане спасаются как могут, главное - у воды. На контроле ситуацию держат практически все службы города - МЧС, ОСВОД и даже прокуратура.

Безопасность в такую погоду - в приоритете, а когда практически весь день приходится искать прохладу у водоема, то и вдвойне. Правила поведения взрослым и малышам рассказывают спасатели и представители прокуратуры. А как уберечь себя от палящих лучей и не получить солнечный удар или ожог, отдыхающие уже выбирают сами. У каждого - свои проверенные методы.

"Загораем только в положенные часы правильно, поэтому приезжаем на пляж с 9:00 до 11:00, либо после 16:00. Пьем очень много воды комнатной температуры", - рассказала жительница Бреста.

Сотрудникам ОСВОД в эти дни тоже работы прибавилось: на главном городском пляже Бреста - более тысячи отдыхающих. Ситуацию контролируют с вышки, обходят набережную во время рейдов, особенно пристально следят за теми, кто находится в воде.

Также напоминают правила купания. За пляжем в эти дни закрепили отряд МЧС, чтобы в случае чрезвычайной ситуации помощь последовала незамедлительно.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"Мы проводим активно рейдовые мероприятия совместно с заинтересованными в местах отдыха граждан и напоминаем, как безопасно отдыхать у воды и как не стать заложником сезонной опасности. Пристальное внимание, конечно, уделяем мониторингу ситуации с воздуха, для этого используем беспилотные летательные аппараты, в том числе для выявления граждан, которые купаются в запрещенных местах".

Лето - пора пикников, но следует помнить: оставлять еду на открытом воздухе в такую жару - крайне опасно. Медики дают свои рекомендации и напоминают о важности соблюдения питьевого режима.

"При температуре выше 25 градусов продукты хранятся крайне плохо даже в готовом виде, поэтому требуется максимальная осторожность при их употреблении. Наша кожа - это тоже орган, который позволяет сохранять нормальный баланс. Из-за жары усиливается потоотделение и идет повышенное испарение влаги через кожу, поэтому правильный питьевой режим сейчас - это основа", - пояснила врач-инфекционист Брестской городской поликлиники № 3 Людмила Семенюк.

Из-за аномальной жары под ногами буквально плавится асфальт. Для ключевых магистралей в Бресте устраивают холодный душ. По маршрутам курсируют автомобили коммунальщиков.

В дополнительном поливе нуждаются деревья и цветы, поэтому сотрудники "Зеленстроя" тоже скорректировали график работы. Судя по прогнозам синоптиков, такой жаркий режим ожидает всех в Бресте и на следующей неделе.