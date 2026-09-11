Брест встречает ХХХ Международный театральный фестиваль "Белая Вежа"

Брест на несколько дней станет культурной столицей страны. 10 сентября в городе над Бугом в 30-й раз открыли международный фестиваль "Белая Вежа". Его участникам, организаторам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.

Этот сезон - праздничный и особенный. В афише театрального форума заявлены коллективы из 11 стран: Беларуси, Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана.

Основу программы составили спектакли лауреатов прошлых лет - тех, кого уже успела полюбить публика. Открыли форум масштабным представлением прямо на набережной Бреста: Государственный академический театр классического балета из России показал знаменитый балет "Лебединое озеро".

Анна Сеньковец

Анна Сеньковец, гендиректор Брестского академического театра драмы:

"Зрители смогут увидеть, с чего все начиналось, кто был победителями, и проследить историю театров, узнать, как они меняются. Конечно, сейчас коллективы привезли совсем другие постановки, благодаря чему наша публика сможет оценить их динамику и развитие по сравнению с прошлыми визитами. В этом году мы решили обойтись без конкурса в инстаграме. Жюри и критики принимают участие в фестивале: они смотрят спектакли, а по итогам напишут рецензии и подготовят памятный буклет".

С момента начала своего творческого пути фестиваль объединил на брестской земле артистов более чем из 60 стран. Тема юбилейного форума: "Белая Вежа - 30 лет вместе! Золотой фонд фестиваля".

артисты на сцене

Любителям искусства презентуют 31 спектакль. Спектр жанров широкий: от музыкальных и драматических до экспериментальных и уличных представлений. Постановки покажут в разных локациях города. Искусство по-настоящему объединит народы, ведь спектакли пройдут на 9 языках.