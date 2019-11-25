Брест дал старт новогодним ярмаркам

Центр города украсили стилизованные деревянные домики. Торговые ряды развернутся по всей центральной площади. В сказочных теремках можно будет приобрести сувениры, подарки, горячий чай и сладости. Волшебное настроение (не только в Бресте) уже создают нарядные витрины, стилизованные фотозоны, во всех уголках страны "вырастают" новогодние деревья. Предпоказ модного дефиле елок и антураж праздника - у Марии Тройнич.



Светящиеся шары, гирлянды и целые композиции из искусственных елей: в Бресте уже зашумела новогодняя ярмарка. Деревянные домики появились возле одного из рынков. И хоть до Нового года еще более месяца, покупатели присматриваются к товарам на витринах. Атмосфера праздника уже витает в воздухе и создает настроение. Главная площадь города впервые в истории станет ярмарочной. Здесь тоже устанавливают стилизованные деревянные домики. В них будут продавать сувениры, украшения, горячие напитки и угощения. В этом году новогодняя торговля на улицах началась как никогда рано. Стилизованные ларьки уже стали одним из брендов Бреста. Всего здесь вырастет двадцать сказочных теремов.



Преобразилась и пешеходная улица Советская. Разноцветными огнями засияли витрины магазинов и ресторанов. Причем каждая организация старается украсить вход как можно оригинальнее. По-прежнему популярны в декоре и живые елки. Гродно к Новому году украсят около тысячи деревьев. Часть из них пойдет на создание главного символа праздника в центре города, остальные займут свои места в микрорайонах.



Удивлять в этом году будут светодинамическими конструкциями. В центральном парке появятся светящиеся герои белорусских сказок и двухметровые елочные игрушки. Новогодний антураж уже создается и в торговых центрах города. В одном из гродненских торговых центров елку оформят в стиле Гарри Поттера. Обещают фигуры медведей и сов. А самое большое новогоднее дерево страны «выросло» в Минске. В этом году главную елку украсит пиксельная иллюминация. Оценить пестрый наряд можно будет 14 декабря. В этот день зажгут все огни большого города.



