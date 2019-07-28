Брест отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Брест утопает в цветах: там проходит красочный фестиваль по случаю Дня города. Отмечают большую дату - 75 лет со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Основные гулянья развернулись в парке культуры и отдыха. Фестиваль цветов уже стал традицией - его проводят в День города в третий раз. Из растений создают необычные композиции, скульптуры и целые фотозоны. Всего организации и горожане подготовили 130 композиций из живых цветов.







Начались торжества с памятных мероприятий в символичном месте - у монумента воинам-освободителям. В митинге участвовали руководство города, ветераны, представители дипмиссий и конфессий, а также гости города. Самые масштабные торжества пройдут в Бресте 6, 7 и 8 сентября. Среди ярких событий - большой карнавал, международный парад оркестров, фестиваль театров и открытие значимых для страны объектов. И сегодня в память о подвиге Бреста в московском парке Победы прогремит грандиозный салют.



