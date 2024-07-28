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Брест отмечает 80-ю годовщину под мирным небом и 1005-летие
Брест с размахом отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1005-летие.
Праздничные гулянья развернулись на 3 дня. В программе фестивали, выставки, деловые встречи, концерты с участием белорусских и российских исполнителей, бал, состязания. Основной локацией накануне стала площадка у Дворца водных видов спорта, где вырос настоящий интерактивный городок. На его главной сцене представили коллекции белорусских и зарубежных швейных предприятий и дизайнеров. Фестиваль моды "LookБуг" стал уже традиционной изюминкой Дня города.
"Брест - это центр моды, стиля. К нам приехали дизайнеры из Москвы, Удмуртии, Узбекистана. И, естественно, свои коллекции представили дизайнеры из Беларуси. Отдыхайте, наслаждайтесь! Город Брест, мы тебя любим!" - отметила соорганизатор фестиваля "LookБуг" Ольга Меречко.
Я горжусь тем, что в нашем городе есть героическая Брестская крепость, промышленные предприятия, которые славятся не только в Бресте и нашей стране, но славятся и за рубежом. Тысячи людей со всего мира приезжают к нам, чтобы ознакомиться с нашими туристическими достопримечательностями.
28 июля заключительный день празднования. Запланированы торжественные митинги, открытие памятной доски уроженцам Татарстана и памятного знака "Живая память благодарных поколений" в Брестской крепости. Завершается сегодня в Бресте и акция "Дорогами славы".
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