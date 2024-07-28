Брест отмечает 80-ю годовщину под мирным небом и 1005-летие

Я горжусь тем, что в нашем городе есть героическая Брестская крепость, промышленные предприятия, которые славятся не только в Бресте и нашей стране, но славятся и за рубежом. Тысячи людей со всего мира приезжают к нам, чтобы ознакомиться с нашими туристическими достопримечательностями.

Дмитрий Новичук, житель г. Бреста