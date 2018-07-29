Брест отмечает день рождения

Дата и красивая, и солидная - 999 лет. Праздновать начали заранее. А сегодня торжественные мероприятия начались на площади Свободы, где почтили память тех, кто героически освобождал город 28 июля 1944. На праздник приехали гости со всей страны, а также зарубежные делегации. Музыкальный марафон, театрализованные представления, город мастеров и даже праздник книги, благодаря которому бульвар Шевченко стал читающим. Нынешний праздник уже называют генеральной репетицией перед 1000-летним юбилеем.