Брест отметит миллениум масштабным карнавалом

Яркие образы и танцевальные мотивы, заряжающие энергетикой праздника. Именно так описывает предстоящее шоу коллектив театра "Фантазия". Девушки уже месяц на паркете. Репетируют без выходных. Самое сложное - добиться синхронности действий, ведь в карнавале примут участие около трех тысяч человек.



Берестейский карнавал уже стал визитной карточкой города, но впервые в этом году выйдет на международный уровень. Приедут гости из России, Польши, Казахстана и Молдовы. Само представление будет состоять из 25 блоков. У каждого своя тематика и концепция.







По традиции в карнавальном шествии будут принимать участие и предприятия города над Бугом. Для них это повод ярко заявить о себе.Сфотографироваться с огромными скульптурами, оценить раритетные авто, примерить диковинные карнавальные наряды смогут еще и гости праздника. А их, по предварительным подсчетам, ожидают больше 50 тысяч человек. Торжественное шествие пройдет в самом центре города. Движение для транспорта на это время перекроют.







Колонна растянется на три километра. Стартуют участники у Кобринского моста, пройдут по улице Машерова. А вот кульминация праздника состоится здесь, на площади Ленина. Само шоу продлится два часа. В театрализованной форме будет отражена тысячелетняя история Бреста.Всех секретов карнавального шоу организаторы, конечно, не раскрывают. Но уверяют, таким пестрым и нарядным Брест еще никто никогда не видел.



