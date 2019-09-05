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Брест отметит миллениум масштабным карнавалом
Яркие образы и танцевальные мотивы, заряжающие энергетикой праздника. Именно так описывает предстоящее шоу коллектив театра "Фантазия". Девушки уже месяц на паркете. Репетируют без выходных. Самое сложное - добиться синхронности действий, ведь в карнавале примут участие около трех тысяч человек.
Берестейский карнавал уже стал визитной карточкой города, но впервые в этом году выйдет на международный уровень. Приедут гости из России, Польши, Казахстана и Молдовы. Само представление будет состоять из 25 блоков. У каждого своя тематика и концепция.
По традиции в карнавальном шествии будут принимать участие и предприятия города над Бугом. Для них это повод ярко заявить о себе.Сфотографироваться с огромными скульптурами, оценить раритетные авто, примерить диковинные карнавальные наряды смогут еще и гости праздника. А их, по предварительным подсчетам, ожидают больше 50 тысяч человек. Торжественное шествие пройдет в самом центре города. Движение для транспорта на это время перекроют.
Колонна растянется на три километра. Стартуют участники у Кобринского моста, пройдут по улице Машерова. А вот кульминация праздника состоится здесь, на площади Ленина. Само шоу продлится два часа. В театрализованной форме будет отражена тысячелетняя история Бреста.Всех секретов карнавального шоу организаторы, конечно, не раскрывают. Но уверяют, таким пестрым и нарядным Брест еще никто никогда не видел.
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