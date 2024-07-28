Брест принял патриотическую акцию "Дорогами славы"

Эта память, которая объединяет народы, свидетельствует о правде нашей Победы, о ценностях антифашизма. Это то, с чем мы идем в мир. Это главная идеология Беларуси. Мы всегда пробиваемся к свету, потому что победа за правдой.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси