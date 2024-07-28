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Брест принял патриотическую акцию "Дорогами славы"

Брест 28 июля отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 80 лет назад в ходе крупнейшей наступательной операции "Багратион" войска 1-го Белорусского фронта вызволили город.

Сегодня в легендарной цитадели собрались сотни белорусов, в том числе участники патриотической акции "Дорогами славы", которая завершила свой маршрут. Цветы легли к вВчному огню. Память героев Великой Отечественной почтили минутой молчания.

Эта память, которая объединяет народы, свидетельствует о правде нашей Победы, о ценностях антифашизма. Это то, с чем мы идем в мир. Это главная идеология Беларуси. Мы всегда пробиваемся к свету, потому что победа за правдой.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси

"Это созидательная пора для нашего региона. Это красивые, милые и уютные улочки, города. И самое главное, что здесь мы воспитываем наших детей. Наши дети подхватят те подходы и традиции и, наверное, ту память, которую невозможно искажать. Эта наша жизнь, правда и независимость", - отметил председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.

Также в городе над Бугом открыли памятную доску уроженцам Татарстана и памятный знак "Живая память благодарных поколений" на Кобринском укреплении Брестской крепости.

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