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Брест принял XII Форум городов-побратимов Беларуси и России
Дальнейшее совместное развитие Беларуси и России обсуждали в Бресте: здесь прошел XII Форум городов-побратимов.
Приветствие участникам (а их собралось более 260 из 91 населенного пункта) направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул: "Форум городов-побратимов сегодня является активной формой содействия сотрудничеству стран в ключевых сферах. Данный формат взаимодействия играет роль одного из локомотивов интеграционных процессов, продолжает доказывать свою востребованность на пространстве Союзного государства". Глава нашего государства уверен: прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства на благо двух братских народов.
Союзное государство успешно развивается, несмотря на все попытки дестабилизировать обстановку в регионе, несмотря на международную турбулентность, но народная дипломатия - это отдельный сюжет. Наверное, это самый искренний сюжет, когда речь идет не столько о сотрудничестве, сколько о человеческих контактах.
У нас партнерство зародилось в 1998 году. Это сегодня 25-летие практически получается. То, что это движение приносит пользу для развития наших двух народов, это неоспоримый факт. Я думаю, чем больше людей задействовано в этом, тем лучше будет результат.
В работе четыре секции. Говорили об аспектах социальной политики, народной дипломатии, патриотическом воспитании молодежи, экономической погоде. В рамках форума еще 5 пар городов подписали договор о сотрудничестве. Например, белорусский Заславль - сразу с двумя российскими городами. С Ялтой они планируют наращивать туристический потенциал, а с Котельниками - экономический.
В городе Заславль очень много строительных организаций, которые в том числе могут найти, скажем так, расширение видов деятельности. У нас 6 городов-побратимов, в том числе ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках форума сегодня мы имеем молодежь. В рамках всех связей городов-побратимов мы не забываем про наше молодое поколение, которое, наверное, должно подтягивать те идеи и ценности, которые мы сегодня пытаемся сохранить.
Молодежь в таком форуме участие приняла впервые. Также в рамках встречи делегаты посетили Брестскую крепость.
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