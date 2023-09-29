Брест принял XII Форум городов-побратимов Беларуси и России

У нас партнерство зародилось в 1998 году. Это сегодня 25-летие практически получается. То, что это движение приносит пользу для развития наших двух народов, это неоспоримый факт. Я думаю, чем больше людей задействовано в этом, тем лучше будет результат.

Борис Батура, председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города"